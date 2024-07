Les actions de la première banque privée indienne, HDFC Bank, ont chuté de plus de 3 % vendredi, un jour après avoir annoncé une baisse des prêts au cours des trois mois se terminant le 30 juin, et une absence de hausse des dépôts par rapport aux trois mois précédents.

Jeudi, la HDFC Bank a déclaré que ses avances brutes avaient baissé de 0,8 % en séquentiel au cours du premier trimestre.

Les analystes de Jefferies ont déclaré dans une note que la croissance plate des dépôts était inférieure à ce que la banque avait réalisé il y a un an, la qualifiant de "légèrement décevante".

Les actions de la HDFC Bank - en baisse de 2,4 % cette année par rapport aux gains de plus de 11 % de l'indice de référence Nifty 50 - étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis le 4 juin. L'action avait atteint un niveau record en début de semaine dans l'espoir d'un poids plus important dans un indice MSCI clé.

HDFC Bank a également été le principal perdant de l'indice Nifty 50 vendredi.

La fusion de la banque avec sa maison mère, prêteur non bancaire, l'année dernière, a ajouté un grand nombre de prêts hypothécaires à son portefeuille, mais un montant beaucoup plus faible de dépôts.

À la fin du mois de juin, les avances de la banque s'élevaient à 24,87 billions de roupies (297,91 milliards de dollars), tandis que les dépôts s'élevaient à 23,79 billions de roupies.

Les dépôts sur les comptes courants et d'épargne à bas prix ont chuté de 5 % en séquentiel pour atteindre 8,64 trillions de roupies au cours du trimestre.

(1 $ = 83,4810 roupies indiennes)