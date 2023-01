HDFC Bank, le plus grand créancier privé de l'Inde, annonce un bénéfice net en hausse de 18,5 %.

Le bénéfice net du trimestre s'est élevé à 122,59 milliards de roupies (1,51 milliard de dollars), contre 103,42 milliards de roupies au même trimestre de l'année précédente. Ce résultat est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 118,33 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Le revenu net d'intérêts, la différence entre les intérêts perçus et payés, a augmenté de 24,6 %, passant de 184,44 milliards de roupies à 229,88 milliards de roupies. La marge d'intérêt nette de base s'est établie à 4,1 % pour le trimestre.

Les avances de HDFC pour son troisième trimestre fiscal ont augmenté de 19,5 %, les prêts aux particuliers de 21,4 %, les prêts de la banque commerciale et rurale de 30,2 % et les autres prêts de gros de 20,3 %.

Les dépôts ont augmenté de 19,9 %, grâce à l'augmentation des dépôts à terme et des dépôts sur les comptes courants et d'épargne.

La demande de crédit en Inde s'est accélérée au cours des derniers mois en raison d'une demande soutenue de prêts, provoquant une ruée vers les dépôts chez les créanciers. Les prêts des banques indiennes ont augmenté de 17,4% au cours des deux semaines au 16 décembre par rapport à l'année précédente, tandis que les dépôts ont augmenté de 9,36%, selon les dernières données de la Reserve Bank of India le mois dernier.

La qualité des actifs de HDFC Bank est restée stable par rapport aux trois mois précédents, avec un ratio d'actifs non performants (NPA) brut inchangé à 1,23% et un ratio NPA net inchangé à 0,33%.

Les provisions et les contingences ont légèrement diminué à 28,06 milliards de roupies, contre 29,94 milliards de roupies l'année dernière.

Le ratio du coût du crédit de la banque a diminué à 0,74 %, contre 0,87 % au trimestre précédent et 0,94 % un an plus tôt.

(1 $ = 81,2800 roupies indiennes)