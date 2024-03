Les indices boursiers indiens de référence ont reculé lundi, plombés par la chute des actions de HDFC Bank et du groupe Tata, les investisseurs se montrant également prudents à l'approche des données clés sur l'inflation nationale et américaine attendues mardi.

L'indice NSE Nifty 50 a glissé de 0,17% à 22 456,30 à 10:08 IST, tandis que le BSE Sensex a baissé de 0,22% à 73 959,08.

Les petites capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont perdu 0,6 %, sous-performant les indices de référence, tandis que les moyennes capitalisations ont augmenté de 0,2 %.

IIFL Finance, qui envisage de lever des fonds le 13 mars pour renforcer son capital après la récente interdiction de la Reserve Bank of India d'offrir des prêts sur l'or, a perdu 4,2 % et a été la plus grande perdante parmi les petites capitalisations.

Les petites et moyennes capitalisations ont sous-performé les indices de référence la semaine dernière, en raison des inquiétudes liées à l'afflux excessif de fonds et à l'étirement des valorisations.

Cependant, elles continuent de bénéficier d'un afflux important de la part des investisseurs nationaux en fonds communs de placement, l'afflux global ayant atteint son plus haut niveau depuis 23 mois en février, selon des données publiées vendredi.

"Les préoccupations réglementaires concernant l'enthousiasme excessif pour les petites et moyennes capitalisations, associées aux récentes mesures prises à l'encontre de certaines sociétés financières non bancaires, ont freiné le sentiment des investisseurs", a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche chez Swastika Investmart.

HDFC Bank a chuté de 1 % et a été le principal perdant du Nifty, entraînant également l'indice des banques privées à la baisse de 0,5 %.

Citi a rétrogradé l'action de "acheter" à "surperformer" et a réduit le prix cible, citant des défis pour la croissance des dépôts et le rétablissement de la marge d'intérêt nette.

Pendant ce temps, les actions du groupe Tata, Tata Consumer, Tata Steel et Tata Motors, ont perdu entre 0,9 % et 3 %, suite à des rapports indiquant que la cotation de Tata Sons semblait improbable à court terme.

L'inflation des prix à la consommation en Inde devrait avoir légèrement diminué pour atteindre son plus bas niveau depuis quatre mois en février, en raison d'une hausse modérée des prix des denrées alimentaires, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes. Les données sont attendues après les heures de marché mardi.

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté avant les données sur l'inflation américaine, également attendues mardi. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Dhanya Ann Thoppil et Varun H K)