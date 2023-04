Inde Le bénéfice net de la HDFC Bank bondit de 19,8 % en janvier-mars

Le bénéfice net autonome pour les trois mois se terminant le 31 mars était de 120,48 milliards de roupies indiennes (1,47 milliard de dollars), en hausse par rapport aux 100,55 milliards de roupies du même trimestre de l'année précédente.

Les analystes n'ont toutefois pas atteint les estimations. Les analystes avaient prévu un bénéfice de 132,12 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv.

HDFC Bank, qui a racheté son principal actionnaire lors d'une transaction de 40 milliards de dollars l'année dernière, a déclaré que son revenu net d'intérêts - la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés - a augmenté de 23,7 % pour atteindre 233,52 milliards de roupies au cours du trimestre.

La marge d'intérêt nette de base - un indicateur clé de la rentabilité de la banque - s'est établie à 4,1 % du total des actifs au cours du trimestre considéré.

Les avances pour son quatrième trimestre fiscal ont augmenté de 16,9 % en glissement annuel, soutenues par les prêts aux particuliers, les prêts commerciaux et les prêts bancaires ruraux, tandis que les dépôts ont augmenté de 20,8 %.

La qualité des actifs de la HDFC Bank s'est améliorée, avec un ratio d'actifs non performants bruts (NPA) de 1,12 %, contre 1,23 % au trimestre précédent et 1,17 % il y a un an. Le ratio d'actifs non productifs nets est de 0,27 %, contre 0,33 % en octobre-décembre.

Les provisions et les risques sont tombés à 26,85 milliards de roupies, contre 33,12 milliards de roupies l'année dernière.

Selon les analystes, les banques indiennes sont désormais mieux placées pour résister aux tensions, car nombre d'entre elles ont réduit leurs créances douteuses et assaini leurs comptes au cours des dernières années.

Le conseil d'administration de la HDFC Bank a également recommandé un dividende de 19 roupies par action de 1 roupie pour l'exercice clos le 31 mars, soit plus que les 15,5 roupies déclarées l'année dernière.

(1 $ = 81,8200 roupies indiennes)