L'entreprise indienne Avanse Financial Services (AFS), qui finance les prêts à l'éducation, a déposé vendredi auprès de l'autorité de régulation des marchés du pays un projet d'introduction en bourse d'une valeur de 35 milliards de roupies (419 millions de dollars).

Le fournisseur de services financiers non bancaires soutenu par Warburg Pincus lève jusqu'à 10 milliards de roupies en émettant de nouvelles actions, tandis que les actionnaires existants se délestent d'actions d'une valeur de 25 milliards de roupies dans le cadre de l'introduction en bourse, selon son prospectus.

Olive Vine Investment vend des actions d'une valeur maximale de 17,58 milliards de roupies, tandis que International Finance Corporation et Kedaara Capital Growth Fund III vendront des actions d'une valeur respective de 3,42 milliards de roupies et de 4 milliards de roupies.

Avanse, qui propose des produits tels que des prêts à l'éducation et du capital de croissance pour les établissements d'enseignement, a déclaré qu'elle comptait utiliser le produit net de la vente pour répondre à ses besoins futurs en capitaux pour la croissance de ses activités et de ses actifs.

AFS est en concurrence avec HDFC Credila Financial Services, qui prévoit de lever 27 milliards de roupies par le biais d'une nouvelle émission, selon les rapports.

La banque indienne HDFC a conclu la vente de sa participation dans HDFC Credila pour 95,53 milliards de roupies aux sociétés de capital-investissement BPEA EQT et ChrysCapital en mars.

Kotak Mahindra, Avendus Capital, J.P. Morgan, Nomura Financial Advisory and Securities, Nuvama Wealth Management et SBI Capital Markets sont les chefs de file de l'émission, selon Avanse.

L'Inde a battu des records au niveau national et mondial en ce qui concerne le nombre d'introductions en bourse au cours des derniers mois, avec l'unité indienne du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor et la société de spiritueux Allied Blenders and Distillers qui ont fait des offres publiques au début de ce mois.

(1 $ = 83,6070 roupies indiennes) (Reportage d'Ashna Teresa Britto ; Rédaction de Sohini Goswami)