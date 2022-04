L'opération de 40 milliards de dollars de la HDFC Bank pourrait se heurter à des obstacles réglementaires en raison des opérations d'assurance - analystes

Des sources ont déclaré à Reuters l'année dernière que la Reserve Bank of India, qui agit en tant que régulateur de l'industrie financière, souhaite que les banques limitent leurs participations dans les compagnies d'assurance.

L'acquisition de HDFC Ltd par la HDFC Bank, annoncée lundi, créera une entité avec un bilan combiné d'une valeur de 237 milliards de dollars et comprendra les filiales d'assurance et autres filiales financières de la cible.

HDFC Life et HDFC ERGO comptent parmi les principales compagnies d'assurance vie et générale du secteur privé, et les analystes affirment que la RBI ne sera probablement pas à l'aise avec la taille des opérations d'assurance que l'opération donnera à la banque.

La direction de la HDFC Bank a déclaré lundi qu'elle avait demandé à l'autorité de réglementation des éclaircissements sur le respect de ses règles, mais les analystes pensent que cela pourrait ne pas être facile à obtenir.

"Étant donné qu'un grand nombre de filiales doivent être fusionnées, il pourrait y avoir une certaine surcharge réglementaire, en particulier dans le secteur de l'assurance où la banque centrale n'est pas très à l'aise avec l'augmentation de la participation des banques", a déclaré un analyste d'une maison de courtage nationale.

HDFC Bank n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters mardi. La RBI n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Une façon de plier les filiales à HDFC Bank pourrait être de créer une structure de société holding, mais cela pourrait avoir un impact négatif sur le bilan à court terme, selon les analystes.

"Si une structure de société holding est mise en place, l'équation change. Les coûts augmentent car les droits de timbre et les taxes augmenteront", a déclaré Macquarie dans une obligation mardi.

À court terme, le rendement des capitaux propres (RoE), une mesure financière clé, diminuera également en raison du respect de certaines obligations réglementaires, selon la note de Macquarie.

En tant que banque fantôme - une société financière en dehors du champ d'application de la réglementation bancaire traditionnelle - HDFC Ltd a un coût des fonds plus élevé que la banque.

Après la fusion, l'entité pourrait donc à court terme voir également un coût des fonds plus élevé, ce qui pourrait affecter sa marge, a déclaré un gestionnaire de portefeuille d'une société de courtage de détail.

"En raison de cette situation et d'autres ambiguïtés concernant l'opération et les performances, l'action pourrait ne pas connaître immédiatement une forte revalorisation", a-t-il ajouté.

Les actions de HDFC Bank ont chuté de près de 3 % mardi, tandis que HDFC Ltd a glissé de plus de 2 %. Les deux actions avaient bondi d'environ 10 % lundi.

Si elle franchit les obstacles à une transaction, HDFC Bank réduira l'écart de taille avec le créancier public et grand rival State Bank of India, et s'éloignera davantage de ses pairs tels que ICICI Bank et Axis Bank.