La HDFC Bank fait adhérer plus de 100 000 clients à des programmes pilotes utilisant la roupie numérique

Le plus grand prêteur privé de l'Inde, HDFC Bank, a déclaré jeudi qu'il avait inscrit plus de 100 000 clients et 170 000 commerçants à des programmes pilotes utilisant la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Le prêteur a également lié la CBDC, appelée e-rupee, et l'interface de paiement unifiée (UPI) pour les commerçants et les clients, ce qui permettrait d'effectuer des paiements par le biais de la CBDC et de l'UPI en utilisant un seul code de réponse rapide (QR), a déclaré HDFC Bank dans un communiqué. La Reserve Bank of India (RBI) a conçu l'e-rupee comme une alternative numérique à l'argent physique, en utilisant la technologie du registre distribué blockchain. La banque centrale vise à atteindre un objectif d'un million de transactions CBDC par jour d'ici la fin de cette année, contre 5 000 à 10 000 actuellement, a déclaré mardi le gouverneur adjoint T Rabi Sankar.