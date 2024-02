La banque indienne HDFC Bank a accepté des offres d'une valeur de 750 millions de dollars pour deux émissions d'obligations en dollars - l'une arrivant à échéance dans trois ans et l'autre dans cinq ans, ont déclaré deux banquiers mercredi.

Le prêteur du secteur privé a fixé le prix de son obligation durable à trois ans à un rendement de 5,196% et a accepté des offres d'une valeur de 300 millions de dollars. Il a fixé le prix des obligations conventionnelles à cinq ans à 5,180 % et a accepté des offres d'une valeur de 450 millions de dollars.

Le prix des obligations à trois ans est fixé à 95 points de base (pb) au-dessus des rendements du Trésor américain à trois ans, tandis que celui des obligations à cinq ans est fixé à 108 pb au-dessus des rendements américains, tous deux inférieurs aux prévisions initiales de 125 pb et 140 pb, respectivement.

Le produit de la tranche de durabilité sera utilisé conformément au cadre de financement durable de la banque indienne, tandis que le produit des obligations à cinq ans sera utilisé pour le financement et l'expansion des succursales et des filiales étrangères de la banque, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les obligations en dollars réglementaires seront notées Baa3 par Moody's et BBB- par S&P Ratings.

Ils seront émis par la succursale Gujarat International Finance Tech City de la banque.

Barclays, Bank of America, JP Morgan, MUFG et Standard Chartered sont les coordinateurs mondiaux conjoints et les chefs de file.