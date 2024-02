HDFC Bank, le plus grand prêteur du secteur privé indien, a nommé des banques pour une probable vente d'obligations en dollars, ont déclaré deux banquiers lundi.

La banque envisage d'émettre des obligations en dollars durables à trois ans et des billets conventionnels à cinq ans, ont-ils ajouté.

Elle a désigné Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG et Standard Chartered en tant que teneurs de livre et chefs de file conjoints pour organiser des appels d'information auprès des investisseurs à revenu fixe en Asie et en Europe cette semaine, ont indiqué les banquiers.

HDFC Bank n'a pas répondu immédiatement à un courriel de Reuters demandant un commentaire.

Les obligations Regulation-S de HDFC Bank seront notées Baa3 par Moody's et BBB- par S&P.

La dernière fois que HDFC Bank a fait appel au marché des obligations en dollars, c'était en février 2023, lorsqu'elle avait levé 750 millions de dollars par le biais d'obligations à trois ans libellées en dollars et assorties d'un coupon de 5,686 %.

La société indienne d'énergie renouvelable Greenko Energy Holdings a mandaté des banques pour la vente d'obligations vertes en dollars par sa filiale à 100 %, Greenko Mauritius, et explore actuellement le marché pour une émission à plus court terme. (Reportage de Bhakti Tambe et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)