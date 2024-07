Les actions de HDFC Bank ont augmenté de 1,5 % lundi, après que le premier prêteur privé de l'Inde a signalé une augmentation de sa marge d'intérêt nette pour un deuxième trimestre consécutif au cours du week-end.

HDFC Bank a gagné le plus en termes de pourcentage sur l'indice Nifty Bank, qui a baissé de 0,1 %.

Le bénéfice net autonome de la banque pour le premier trimestre fiscal a battu les estimations des analystes et sa marge d'intérêt nette sur le total des actifs a augmenté à 3,47 % contre 3,44 % au trimestre précédent.

"Nous sommes encouragés par le fait que HDFC Bank pourrait réaliser une nouvelle expansion de trois points de base des marges d'intérêt nettes d'un trimestre sur l'autre au cours du 1er trimestre. Cela vient après une expansion de quatre points de base au quatrième trimestre de l'exercice 2023-24", ont déclaré les analystes de Jefferies.

L'augmentation de la marge nette d'intérêts de HDFC Bank reflète le remboursement de passifs plus coûteux de HDFC Ltd et une baisse de la part des prêts aux entreprises à faible rendement, ont-ils ajouté.

HDFC Bank a perdu 4,5 % en 2024 par rapport à une hausse de 12,5 % du Nifty 50 et à un gain de 8 % de l'indice bancaire.