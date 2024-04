HDFC Bank, le plus grand prêteur privé de l'Inde, a affiché samedi un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions en raison de provisions plus élevées pour des créances douteuses potentielles, tandis que ses marges de prêt sont restées stables.

La HDFC Bank, la première de ses pairs à publier ses résultats, a affiché un bénéfice net autonome de 165,12 milliards de roupies (1,98 milliard de dollars) pour le trimestre janvier-mars.

Ce chiffre est inférieur aux prévisions des analystes (173,15 milliards de roupies), selon les données du LSEG, mais supérieur aux 163,73 milliards de roupies du trimestre précédent.

HDFC Bank a fusionné avec sa société mère Housing Development Finance Corp en juillet, ce qui signifie que ses résultats ne sont pas comparables d'une année sur l'autre.

Les provisions et les éventualités se sont élevées à 135,1 milliards de roupies au cours du trimestre, en hausse par rapport aux 42,17 milliards de roupies enregistrés au cours des trois mois précédant le mois de décembre, "en tant que tampon anticyclique pour rendre le bilan plus résistant", a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

Les provisions pour le trimestre janvier-mars comprennent des provisions flottantes de 109 milliards de roupies.

Le revenu net d'intérêt de la banque - la différence entre les intérêts gagnés et payés - a augmenté de 2,1% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 290,8 milliards de roupies.

Sa marge d'intérêt nette de base était de 3,44 % sur le total des actifs et de 3,63 % sur les actifs productifs d'intérêts, contre 3,4 % et 3,6 %, respectivement, au trimestre précédent et un mélange de 4,1 % au même trimestre de l'année dernière.

Les coûts d'emprunt plus élevés de HDFC et son portefeuille de prêts à plus faible rendement ont pesé sur les marges de l'entité fusionnée. Les analystes s'attendaient à ce que le prêteur ralentisse la croissance des prêts au profit de la croissance des dépôts jusqu'à ce qu'il rétablisse les ratios clés aux niveaux antérieurs à la fusion.

Les prêts bruts de la HDFC Bank ont augmenté de 1,6 % en séquentiel pour atteindre 25,08 billions de roupies au cours du dernier trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport au trimestre précédent. Les dépôts ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 23,8 billions de roupies.

La qualité des actifs de la banque est restée stable, avec un ratio d'actifs non performants bruts de 1,24 % à la fin du mois de mars, contre 1,26 % trois mois plus tôt.

Les actions de la HDFC Bank ont terminé en hausse de 2,5 % avant la publication des résultats vendredi. (1 $ = 83,3580 roupies indiennes) (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de William Mallard)