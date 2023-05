La fusion HDFC-HDFC Bank dans 4-5 semaines ; la marge de la banque va baisser, disent les analystes

La banque s'attend à ce que la marge nette d'intérêt - une mesure clé de la rentabilité - tombe à 3,7 %-3,8 % en 2023-24, contre 4,1 % il y a un an, en raison de la fusion, ont écrit les analystes de Nomura dans un rapport.

Toutefois, la baisse des coûts du crédit et du levier opérationnel compensera largement l'impact, a déclaré Nomura, citant la direction, qui était représentée par le PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan.

En avril, la Reserve Bank of India avait accordé un allègement réglementaire sélectif à HDFC Bank pour faciliter la fusion.

La direction de HDFC Bank a déclaré aux analystes que la banque s'attend à maintenir un rendement des actifs après la fusion de 1,9 % à 2,1 % pour 2023-24, contre 2,1 % pour le dernier exercice financier, selon une note de Macquarie.

Après la fusion, la mobilisation des dépôts restera un domaine clé pour la banque.

Lors de la réunion, la direction a réitéré son intention d'ouvrir plus de 1 500 succursales par an au cours des 4 à 5 prochaines années, selon les rapports d'analystes. Une grande partie d'entre elles seront implantées dans les zones rurales et semi-urbaines.

La banque reste confiante quant à l'augmentation de ses dépôts à un rythme de 1,5 à 2 fois la croissance du secteur à l'avenir, tandis que la croissance du crédit est considérée comme proche de la moyenne sur 5 ans de 19,5 %, a déclaré la direction aux analystes.

HDFC Bank s'attend à ce que les services bancaires aux entreprises se développent à un rythme régulier, a déclaré la direction, selon un rapport de Jefferies.

La banque considère cet espace comme une opportunité de tirer parti des relations avec les entreprises pour les dépôts, les transactions bancaires, entre autres.