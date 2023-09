La startup indienne de fintech business-to-business (B2B) Perfios a déclaré lundi avoir levé 229 millions de dollars lors de son dernier tour de table auprès de l'investisseur en private equity Kedaara Capital.

L'investissement sera réalisé par une combinaison d'une levée de fonds primaire et d'une vente secondaire, a indiqué l'entreprise. Elle n'a toutefois pas divulgué d'évaluation pour la levée de fonds.

On ne sait pas encore combien la société a levé jusqu'à présent.

La société basée à Bengluru, qui utilise des données pour aider les institutions bancaires et financières à prendre des décisions, notamment en matière de solvabilité et d'analyse des revenus, prévoit d'utiliser les fonds pour soutenir son expansion en Amérique du Nord et en Europe.

Perfios investira également dans des technologies visant à améliorer ses produits d'analyse décisionnelle.

Fondée en 2008, Perfios est également soutenue par la société de capital-investissement Warburg Pincus et la société de capital-risque Bessemer Venture Partners, et s'adresse à plus d'un millier d'institutions du secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) dans 18 pays.

Elle compte parmi ses clients la HDFC Bank, la State Bank of India et la Standard Chartered, selon son site web.

Kedaara Capital est l'une des plus grandes sociétés indiennes de capital-investissement, gérant plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs.