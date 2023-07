L'assureur indien HDFC Life Insurance Co Ltd a annoncé vendredi une hausse de 15,4 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce à des gains d'investissement et à une augmentation du revenu des primes.

Le bénéfice après impôt de la société basée à Mumbai a augmenté à 4,15 milliards de roupies (50,6 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 3,6 milliards de roupies il y a un an, a indiqué la société dans une déclaration boursière.

L'assureur, une unité du premier prêteur indien HDFC Bank, a fait état d'une augmentation de 13 % de ses ventes d'équivalent de primes annuelles (APE), un indicateur étroitement surveillé des ventes d'assurance.

Le revenu des investissements s'est élevé à 116,29 milliards de roupies, contre une perte de 33,03 milliards de roupies il y a un an.

En début de semaine, son concurrent ICICI Prudential a également fait état d'une hausse de ses bénéfices grâce aux gains réalisés sur les titres qu'il a investis.

Les ventes de polices du secteur ont chuté en glissement annuel pour chacun des trois mois du trimestre, suite aux propositions du gouvernement de retirer les incitations fiscales sur les polices d'assurance à partir d'avril, mais ont diminué séquentiellement, selon les données de l'organisme de réglementation des assurances.

Néanmoins, le revenu net des primes de HDFC Life a augmenté de 16,5 % pour atteindre 114,8 milliards de roupies.

La valeur des nouvelles affaires de la société, qui mesure le bénéfice attendu des nouvelles primes et constitue un indicateur clé de la croissance, a augmenté de 18 %.

En juin, les autorités de régulation indiennes ont autorisé l'ancienne société mère de HDFC Life, HDFC Ltd, à transférer sa participation majoritaire de 49 % dans l'assureur à HDFC Bank. Au début du mois, HDFC a fusionné avec HDFC Bank dans le cadre d'une opération de 40 milliards de dollars. (1 $ = 81,9925 roupies indiennes) (Reportage de Biplob Kumar Das à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)