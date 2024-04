Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ (MUFG) envisage d'adoucir son offre de 1,7 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans l'unité non bancaire du prêteur indien HDFC Bank, a rapporté Bloomberg News lundi.

Les deux parties cherchent à conclure un accord pour une participation de 20 % dans HDB Financial Services dans un mois environ, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

HDFC Bank, qui détenait une participation de 94,84 % dans HDB Financial en mars 2023, et MUFG n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

HDB Financial, créée en 2007, propose des prêts garantis et non garantis et possède plus de 1 680 succursales en Inde.

Elle doit être cotée au plus tard en septembre 2025 pour se conformer à une réglementation de la banque centrale, modifiée en 2021, qui exige que les grandes sociétés financières non bancaires (NBFC) soient cotées en bourse dans un délai de trois ans.

Toutefois, la HDFC Bank a déclaré qu'elle introduirait HDB Financial en bourse plus tôt encore, ce qui en ferait probablement l'une des premières des quelques grandes NBFC à être cotées en bourse l'année prochaine.

La HDFC Bank étudie toutes les options possibles pour coter HDB Financial, a déclaré le directeur financier Srinivasan Vaidyanathan lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au cours du week-end.

M. Vaidyanathan a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur l'opération MUFG.

L'influence de la MUFG sur la stratégie de HDB Financial fait partie des derniers détails en discussion, ajoute le rapport de Bloomberg. (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru et de Siddhi Nayak à Mumbai ; Rédaction de Savio D'Souza)