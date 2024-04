Le japonais MUFG achètera 20 % des parts de la branche de la HDFC Bank destinée à être introduite en bourse, rapporte ET

Le 12 avril 2024 à 08:44 Partager

La société japonaise MUFG va acheter une participation de 20 % dans HDB Financial Services, une unité non bancaire du prêteur privé indien HDFC Bank, ce qui valorisera sa branche liée à l'IPO entre 9 et 10 milliards de dollars, a rapporté vendredi le quotidien économique Economic Times, citant des personnes bien informées. (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema)