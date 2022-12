Le pire de la roupie indienne est probablement terminé, pour gagner en 2023 -Trésorier de la HDFC Bank

"Le différentiel de croissance et les perspectives futures de meilleurs rendements donneront l'élan nécessaire à la poursuite des investissements en Inde. Par conséquent, je ne m'attends pas à une trop forte dépréciation de la roupie", a déclaré Bhaskar Panda, vice-président exécutif de la HDFC Bank chargé de la trésorerie à l'étranger.

La roupie était à 82,85 par dollar américain mardi, ayant chuté de 11,5 % jusqu'à présent en 2022, en voie d'enregistrer sa pire baisse annuelle depuis 2013.

M. Panda a déclaré que la roupie pourrait atteindre un plancher autour de 83 et ensuite remonter.

Les réserves de change de l'Inde sont tombées à leur plus bas niveau depuis deux ans en octobre, mais elles ont commencé à remonter et s'élevaient à 563,5 milliards de dollars au 16 décembre. Cependant, elles sont toujours en forte baisse par rapport à un pic de plus de 642 milliards de dollars atteint en septembre de l'année dernière.

L'intervention de la RBI par le biais de ventes de dollars sur le marché au comptant et à terme afin de freiner la volatilité et d'empêcher de fortes chutes de la roupie a été la principale cause de l'épuisement des réserves, bien que les changements de valorisation aient également joué un rôle important.

"Les réserves de change indiennes ont baissé probablement en raison de certaines ventes de la banque centrale. Mais elles peuvent être reconstituées si l'offre de dollars s'améliore en 2023", a déclaré M. Panda.

La plupart des entreprises ont couvert leur exposition et les positions non couvertes ont considérablement diminué, a-t-il ajouté.

"Par conséquent, la volatilité et la demande de dollars motivée par la panique peuvent être évitées l'année prochaine."

LES PERSPECTIVES DE LA ROUPIE S'AMÉLIORENT

La roupie a touché un plancher record de 83,29 contre le dollar en octobre et a oscillé sous le seuil psychologique de 83 ces dernières semaines.

L'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les prix mondiaux du brut a fait grimper la facture des importations de l'Inde et a pesé sur la roupie, tandis que le resserrement agressif de la politique monétaire par les banques centrales mondiales a aggravé la situation.

La RBI a augmenté les taux d'intérêt de 225 points de base au total au cours de cinq réunions depuis le mois de mai de cette année afin de maîtriser l'inflation.

M. Panda a déclaré que les fondamentaux de l'Inde sont encore "bien meilleurs" que ceux de la plupart des autres pays, ce qui serait positif pour la roupie. Il s'attend également à ce que la pression sur la monnaie s'atténue avec la stabilisation des prix du pétrole et le maintien du Dollar Index en 2023.

Personnellement, il s'attend à ce que la roupie se négocie dans la fourchette 81-84, avec un biais d'appréciation, l'année prochaine.

Les primes à terme d'un an de la roupie, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis dix ans au début du mois, pourraient ne pas augmenter beaucoup et "resteront très probablement dans une fourchette" dans le contexte du rétrécissement du différentiel de taux d'intérêt entre l'Inde et les États-Unis, a déclaré M. Panda.