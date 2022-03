Les actions de la HDFC Bank augmentent alors que la banque centrale lève les restrictions sur les opérations numériques.

Le titre a sous-performé ses pairs et le marché plus large depuis que la Reserve Bank of India (RBI) a imposé des restrictions sur les cartes de crédit et les opérations numériques de HDFC Bank fin 2020, citant des pannes dans ses services de paiement numérique.

La RBI a autorisé HDFC Bank à émettre de nouvelles cartes de crédit en août 2021 mais avait maintenu les restrictions sur ses lancements numériques.

"Nous sommes pleinement engagés à assurer une adhésion continue aux normes les plus élevées de conformité aux recommandations de la RBI", a déclaré HDFC Bank dans un communiqué samedi.

L'interdiction numérique avait stoppé la capacité de la banque à s'associer de manière transparente avec des fournisseurs et à lancer des produits de prêts personnels numériques, a déclaré Macquarie Research dans une obligation.

"Ce qui est plus important ici, c'est le message de la RBI. En levant l'interdiction, la RBI envoie le signal que le système et les capacités informatiques de la banque nous conviennent", a déclaré Macquarie.

Nomura a déclaré que si les nouvelles activités dans le cadre de Digital 2.0 ne contribueront pas visiblement à l'augmentation des revenus et de la rentabilité au cours des prochains trimestres, il s'attend à ce que l'acquisition numérique de clients et de parts de portefeuille améliore la rentabilité à plus long terme.

Les actions de HDFC Bank ont augmenté de 3 % en 2021, sous-performant un bond de 13,5 % de l'indice bancaire Nifty. À la clôture vendredi, le titre avait reculé de 5,6 % cette année, contre une baisse de 2,6 % pour l'indice bancaire, les inquiétudes liées à l'inflation élevée et à la crise ukrainienne ayant miné le sentiment des investisseurs.

Quarante-deux des 45 analystes couvrant le titre l'évaluent "achat" ou "achat fort", tandis que trois lui attribuent la mention "conserver". L'objectif de prix médian sur le titre est de 1 963 roupies, selon les données de Refinitiv.