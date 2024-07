Les actions de la plupart des marchés émergents ont augmenté mercredi, les indices de référence de l'Inde et du Pakistan atteignant des niveaux record, tandis que les investisseurs se réjouissaient des signes de désinflation en Turquie et attendaient une décision de politique monétaire en Pologne.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a augmenté de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, tandis que l'indice des devises a été modéré par rapport au dollar. Le principal indice boursier turc a augmenté de 1% et les valeurs bancaires ont augmenté de 2,5% après que les données aient montré que l'inflation a augmenté de 71,6% en juin sur une base annuelle, par rapport aux attentes d'une augmentation de 72,6%, selon les économistes interrogés par Reuters. La lire a peu changé à 32,56 pour un dollar.

"Bien que l'amélioration de la dynamique sous-jacente des prix soit déjà en cours, la résolution du problème de l'inflation nécessite du temps et de la discipline", a déclaré Bartosz Sawicki, analyste de marché chez Conotoxia fintech.

"Un retour à une inflation à un chiffre avant 2027 semble très improbable. À court terme, la dynamique des taux de change restera défavorable."

La lire avait d'abord chuté à des niveaux records, la confiance des investisseurs s'étant érodée dans le contexte d'une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022 en mai, à la suite d'une politique monétaire peu orthodoxe.

La décision de politique monétaire de la Pologne sera au centre de l'attention. Le zloty a augmenté de 0,2% avant la décision prévue à 1200 GMT, où le régulateur est largement attendu pour laisser les coûts d'emprunt inchangés à 5,75%.

La devise a été l'une des meilleures performances parmi les pairs d'Europe centrale et orientale, en hausse de près de 1% depuis le début de l'année après que la banque centrale nationale ait mis en pause les réductions de taux d'intérêt sur les craintes d'une flambée des pressions sur les prix.

La plupart des autres devises de la région sont restées à peu près stables avant le second tour des élections en France.

En Asie du Sud, l'indice boursier indien BSE Sensex a augmenté de 0,5 % pour atteindre un niveau record, soutenu par HDFC Bank et l'espoir que le poids du prêteur privé pourrait être augmenté dans les indices MSCI de Morgan Stanley.

Le gouvernement pakistanais a déclaré qu'il avait satisfait à toutes les exigences du Fonds monétaire international pour obtenir un accord de renflouement de plus de 6 milliards de dollars, ce qui a permis au principal indice boursier du pays d'augmenter de 1 % et d'atteindre un niveau record.

Pendant ce temps, les actions chinoises de premier ordre ont clôturé en baisse de 0,2 % après que l'activité des services ait augmenté au rythme le plus lent en huit mois et que la confiance ait atteint son plus bas niveau en quatre ans en juin, les investisseurs espérant de nouvelles mesures de relance économique.

En Afrique du Sud, le rand s'est renforcé de 0,7 % et l'indice local de l'ensemble des actions a augmenté de 1,3 % avant la prestation de serment du nouveau gouvernement d'unité du président Cyril Ramaphosa.

Le kwacha zambien a augmenté de 0,9 % par rapport à l'euro. Le ministère des finances local a déclaré que la Banque mondiale avait approuvé une subvention de 208 millions de dollars pour aider à faire face à l'impact social et économique de la sécheresse.

Pour les TOP NEWS des marchés émergents Pour le rapport de marché de l'EUROPE CENTRALE, voir Pour le rapport de marché de la TURQUIE, voir Pour le rapport de marché de la RUSSIE, voir