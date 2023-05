Vue instantanée : L'inflation de détail en Inde a baissé à 4,70% en avril

Un sondage Reuters auprès de 53 économistes prévoyait un taux de 4,80 %.

Le mois dernier, la banque centrale indienne a surpris les marchés en maintenant son taux directeur après six hausses consécutives afin d'atténuer les pressions inflationnistes. De nombreux économistes s'attendent à ce qu'elle reste en mode pause pour le reste de l'année afin de soutenir la reprise de la troisième plus grande économie d'Asie.

VIVEK KUMAR, ÉCONOMISTE, QUANTECO RESEARCH, MUMBAI

"L'inflation de l'IPC d'avril 2023 s'est rapprochée de nos prévisions de 4,76%. La baisse significative de 174 points de base de l'inflation globale au cours des deux derniers mois est un grand soulagement.

"L'absence de flambée de l'inflation alimentaire, la modération progressive de l'inflation de base et le soutien important de l'effet de base favorable dans le cas de l'inflation des carburants ont joué un rôle clé.

"D'un point de vue politique, l'évolution de l'inflation globale vers l'objectif de 4 % et la baisse de l'inflation de base à moins de 6 % (après un écart de 10 mois) seraient réconfortantes.

"La faiblesse récente des prix des produits de base (en particulier du pétrole brut) et l'espoir qu'El Nino ait un impact limité sur la mousson pourraient potentiellement constituer un risque de baisse pour notre estimation de l'inflation de l'IPC pour l'année fiscale 24, qui est de 5,3 %.

SAKSHI GUPTA, PRINCIPAL ECONOMIST, HDFC BANK, GURUGRAM

"L'inflation a été conforme à nos attentes, à 4,7 %, en raison d'un effet de base élevé de l'année dernière. En ce qui concerne l'alimentation, à part les légumineuses et les produits, la plupart des autres catégories ont montré une modération.

"Il est plus encourageant de constater que l'inflation de base a également poursuivi sa baisse au cours du mois, tombant à 5,2 % en avril.

"A l'avenir, alors que les risques inflationnistes dus aux perturbations météorologiques demeurent, pour l'instant cette impression devrait inciter la RBI à rester en pause dans la politique de juin."

SUVODEEP RAKSHIT, ÉCONOMISTE SENIOR, KOTAK INSTITUTIONAL EQUITIES, MUMBAI

"Dans l'ensemble, la RBI verra cette publication d'un œil favorable et maintiendra une pause dans sa politique de juin, tout en conservant des perspectives prudentes en matière d'inflation. Nous continuons à penser que le taux repo restera inchangé pendant une période prolongée en fonction des perspectives de croissance mondiale, des actions de la banque centrale et des perspectives de croissance intérieure."

UPASNA BHARDWAJ, ÉCONOMISTE EN CHEF, KOTAK MAHINDRA BANK, MUMBAI

"L'inflation globale a été largement conforme à nos attentes. Cependant, les risques de hausse de l'inflation persistent en raison de l'incertitude liée à la mousson.

"Nous nous attendons à ce que la RBI maintienne une pause prolongée afin d'ancrer les attentes inflationnistes."

GARIMA KAPOOR, ÉCONOMISTE, ACTIONS INSTITUTIONNELLES, ELARA CAPITAL, MUMBAI

"Sous l'effet d'un effet de base élevé, l'IPC d'avril s'est établi à 4,7% - tombant sous la barre des 5% pour la première fois depuis novembre 2021.

"Les données à haute fréquence suggèrent que la hausse des prix des denrées alimentaires reste contenue en mai 2023, même si les niveaux de mercure dans le pays ont grimpé en flèche et que les prix mondiaux des produits de base, y compris le pétrole brut, ont suivi une trajectoire plus douce.

"Avec l'atténuation des risques d'inflation, nous prévoyons que le comité de politique monétaire restera en pause au moins jusqu'à la fin de CY2023.

RADHIKA RAO, ÉCONOMISTE SENIOR, DBS BANK, SINGAPOUR

"L'inflation d'avril a ralenti conformément aux attentes pour atteindre son plus bas niveau en un an et demi, aidée par des effets de base favorables, une accélération séquentielle plus lente de l'alimentation, une dissipation de l'énergie et une modération de l'indice de référence.

"Alors que les segments alimentaires seront vulnérables aux risques liés aux conditions météorologiques au cours des six prochains mois, le passage de la réouverture post-pandémique, la baisse des produits de base (y compris les intrants agricoles) et la normalisation de la demande devraient aider à plafonner les lectures de base.

"En outre, les considérations domestiques, le calme provisoire sur les marchés mondiaux, aidé par un cycle de taux américain qui risque d'entrer dans une pause prolongée, réduisent la probabilité que le comité de politique de la RBI revienne à des hausses dans ce cycle".