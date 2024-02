Selon les experts du marché, l'expansion prévue de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) par le Qatar pourrait lui permettre de contrôler près de 25 % du marché mondial d'ici à 2030 et d'évincer les projets rivaux, notamment aux États-Unis où le président Biden a mis en pause les nouvelles autorisations d'exportation.

Le Qatar, l'un des principaux exportateurs de GNL au monde, prévoit une augmentation de 85 % de sa production de GNL, qui passerait de 77 millions de tonnes métriques par an (mtpa) à 142 mtpa d'ici à 2030, contre 126 mtpa prévus précédemment.

Certains experts du marché ont déclaré que cette décision aurait un impact sur les projets mondiaux aux États-Unis, en Afrique de l'Est et ailleurs, qui nécessitent un financement et un engagement à long terme des clients pour atteindre la décision finale d'investissement (FID), étant donné l'avantage du Qatar en tant que producteur au coût le plus bas du monde.

Les analystes estiment que le coût unitaire de la production de GNL au Qatar n'est que de 0,3 $/mmBtu, contre 3 à 5 $/mmBtu au niveau mondial, étant donné que la production de liquides associés couvre la plupart des coûts de construction du GNL et que l'accès à une main-d'œuvre bon marché en provenance d'Asie du Sud-Est empêche les projets d'exploser en termes de coûts ou de prendre du retard sur le calendrier.

"Les Qataris ont compris qu'ils devraient être en mesure d'offrir les prix les plus compétitifs. Ils disposent des réserves, des coûts inférieurs pour la construction de capacités supplémentaires, des relations avec les sociétés d'ingénierie et les clients existants, alors pourquoi s'arrêter là ?", a déclaré Ira Joseph, chercheur associé principal au Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia.

Cela suggère qu'ils sont en train de se précipiter dans le mode "utiliser ou perdre". Si vous êtes le producteur mondial à bas prix, pourquoi ne pas donner un coup de massue et effrayer toute concurrence qui a besoin de clients et de financements à long terme", a-t-il ajouté.

Fraser Carson, analyste principal de la recherche sur le GNL mondial chez Wood Mackenzie, a déclaré que le moment choisi pour l'annonce du Qatar était "fortuit", alors que d'autres grands concurrents dans le domaine du GNL sont dans l'impasse, compte tenu de la pause de l'administration Biden dans les autorisations d'exportation de GNL aux États-Unis, des sanctions contre le GNL russe et des troubles civils qui se poursuivent au Mozambique.

La concurrence entre le Qatar et les États-Unis s'est intensifiée à la suite de la décision de l'Europe de ne plus dépendre du gazoduc russe après l'invasion de l'Ukraine. Les fournisseurs de gaz américains ont comblé le vide de l'offre, s'imposant comme le plus grand exportateur mondial de GNL en 2023, dépassant le Qatar, bien que les approvisionnements qataris aient également contribué à remplacer les volumes.

La capacité de GNL des États-Unis va presque doubler au cours des quatre prochaines années, mais la décision de suspendre l'approbation des demandes de nouveaux terminaux d'exportation de GNL, pour des raisons environnementales, a suscité des avertissements de la part des importateurs de gaz, qui craignent que cette décision ne compromette la sécurité énergétique future dans le monde entier.

"Le signal que les projets américains doivent en tirer est le suivant : s'ils ne vont pas de l'avant, quelqu'un le fera", a déclaré Kaushal Ramesh, vice-président de Rystad Energy pour la recherche sur le GNL.

L'HORIZON DE CROISSANCE DE L'ASIE

La nouvelle expansion devrait conduire à une période de prix plus stables et plus bas pour le reste de la décennie et encouragerait les acheteurs asiatiques à utiliser davantage de GNL, a déclaré Alex Froley, analyste principal du GNL à la société d'intelligence économique ICIS.

"La mise en ligne de 16 millions de tonnes par an de volumes à faible coût est positive pour l'Asie et c'est exactement ce dont le marché du GNL a besoin pour garantir un avenir à long terme dans les pays émergents d'Asie", a déclaré M. Ramesh de Rystad.

Le marché mondial du gaz passera de 400 mtpa actuellement à 580-600 mtpa d'ici 2030, principalement sous l'effet de la demande asiatique. Le Qatar devrait contrôler 24 à 25 % du marché d'ici là.

"Le Qatar est géographiquement bien placé pour répondre à la forte demande actuelle en Asie du Nord-Est, en Chine, au Japon et en Corée, et à la demande future dans la seule véritable région de croissance qu'est l'Asie du Sud, en particulier l'Inde", a déclaré Henning Gloystein, responsable du secteur de l'énergie et des ressources au sein de l'Eurasia Group.

Le directeur de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré dimanche qu'il pensait toujours que le gaz avait de nombreuses possibilités de faire partie du bouquet énergétique à l'avenir : "Nous pensons qu'il y aura une pénurie de gaz, même avec notre projet".

Bien que l'on s'inquiète de l'impact supplémentaire des émissions de carbone de la nouvelle production mondiale de GNL, d'autres estiment que le gaz a encore une grande marge de manœuvre pour réduire les émissions en remplaçant le charbon et le pétrole, a déclaré M. Froley de l'ICIS.

Bien que la Chine ait été le premier importateur mondial de GNL l'année dernière, son bouquet énergétique global ne comprend qu'environ 8 % de gaz, contre 61 % de charbon et 18 % de pétrole, par exemple, a-t-il ajouté, citant les chiffres de l'AIE.

"Pour que le charbon soit remplacé par le gaz livré sous forme de GNL en tant que combustible principal dans les centrales thermiques asiatiques, le prix et la stabilité du prix du GNL sont essentiels. La volatilité rendra la conversion du charbon au gaz plus difficile", a déclaré Morten Frisch, associé principal de Morten Frisch Consulting.

Les plus grandes entreprises énergétiques du monde, dont Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies et ConocoPhillips, jouent un rôle central dans l'industrie du GNL du Qatar depuis des décennies. Elles détiennent toutes des participations dans les installations de production existantes et, ces dernières années, ont acquis des participations dans les nouvelles phases d'expansion, offrant des liquidités en échange de volumes de GNL.

Bien que les nouveaux contrats ne soient pas aussi lucratifs que par le passé, selon des sources industrielles, ils offrent aux entreprises un point d'ancrage important dans l'industrie du GNL qui, selon elles, continuera à se développer dans les décennies à venir à mesure que les économies passeront du charbon au gaz naturel, moins polluant.

Les sources industrielles s'attendent à ce que le Qatar continue à chercher des partenariats avec des acteurs mondiaux car il a beaucoup de volumes de GNL à vendre. Une source s'attend à ce que l'entreprise australienne Woodside, dont le projet américain Lake Charles est menacé par la pause de M. Biden, cherche à devenir un partenaire qatari, étant donné qu'elle a récemment mis en veilleuse des plans pour un partenariat de 52 milliards de dollars avec un rival plus petit, Santos. (Reportage de Marwa Rashad ; reportages complémentaires de Ron Bousso à Londres et d'Andrew Mills à Doha ; rédaction de Nina Chestney et David Evans)