Le principal organisme de réglementation de Wall Street votera le 6 mars sur l'adoption de règles obligeant les sociétés cotées en bourse aux États-Unis à signaler les risques liés au climat, a indiqué l'agence dans un avis publié mercredi, dans le cadre d'une révision potentiellement importante des règles américaines en matière de divulgation d'informations.

Les règles de la Securities and Exchange Commission visent à normaliser les informations fournies par les entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre, les risques et les sommes qu'elles consacrent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. L'agence estime que ces informations sont importantes pour les investisseurs.

Actuellement, la réglementation américaine en matière de valeurs mobilières n'impose pas de normes communes pour les informations relatives au climat. Or, l'agence estime que les investisseurs ont besoin que ces informations soient cohérentes et comparables entre les nombreuses entreprises qui produisent de plus en plus d'informations sur le climat selon leurs propres modalités.

Proposées pour la première fois il y a deux ans, ces règles s'inscrivent dans le cadre du programme du président démocrate Joe Biden, qui souhaite que les agences fédérales s'attaquent aux menaces liées au changement climatique, et rejoignent les exigences similaires en vigueur en Europe et en Californie.

Les principaux législateurs démocrates, les partisans de la réforme et les groupes de défense de l'environnement ont exhorté la SEC à adopter des règles "strictes" exigeant des informations détaillées sur les émissions, les risques et les dépenses d'investissement.

"Les informations requises sur les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise sont d'une importance capitale pour la prise de décision des investisseurs", a récemment écrit Better Markets, un groupe de pression de Washington, dans une note exhortant la SEC à adopter ces règles.

Toutefois, les réglementations en cours d'élaboration se sont enlisées en raison de l'opposition des entreprises et des représentants des États républicains, qui estiment qu'elles outrepassent les compétences de la SEC et qu'elles seront contraignantes pour les entreprises. On s'attend à ce qu'ils intentent des actions en justice une fois que la règle sera finalisée.

Bien que la SEC n'ait pas publié de projet final, elle a abandonné son projet le plus ambitieux, le "Scope 3", qui aurait obligé les entreprises à divulguer les émissions de leurs chaînes d'approvisionnement, comme l'a rapporté Reuters le 23 février. Ce changement pourrait aider la règle à résister aux contestations judiciaires, ont déclaré des sources.

La SEC a également assoupli les exigences relatives à la divulgation des émissions des champs d'application 1 et 2, c'est-à-dire les catégories de pollution dont les entreprises sont directement responsables, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.

La proposition initiale rendait ces informations obligatoires. Mais le projet de règle actuellement à l'étude ne rendrait ces informations obligatoires que si les entreprises les jugent importantes, ce qui signifie que, dans certains cas, elles pourraient ne pas être communiquées du tout, ont déclaré ces personnes.

Un porte-parole de la SEC a déclaré que l'agence ne ferait aucun commentaire sur d'éventuelles modifications de la réglementation en cours d'élaboration. "Sur la base des réactions du public, le personnel et la Commission envisagent d'éventuels ajustements aux propositions et déterminent s'il est opportun de procéder à une adoption finale", a déclaré le porte-parole.

Les propositions de règlement se distinguent par leur ampleur et leur importance. Selon certains experts en droit des valeurs mobilières, il pourrait s'agir de la plus grande révision des obligations d'information aux États-Unis depuis une génération. Elles ont suscité plus de 16 000 commentaires publics, le plus grand nombre de l'histoire de la SEC, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. Si les règles sont maintenues, elles pourraient constituer l'héritage le plus précieux de Gary Gensler.

Les cinq commissaires de la SEC, nommés pour des raisons politiques, voteront sur l'adoption de ces règles. La commissaire démocrate Caroline Crenshaw a défendu les règles telles qu'elles ont été rédigées à l'origine, selon une autre source au fait de ses réflexions. Toutefois, M. Gensler, également démocrate, ne prévoit généralement que les votes qu'il pense remporter, ce qui laisse supposer qu'il bénéficie du soutien de Mme Crenshaw.

Le bureau de Mme Crenshaw n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les inquiétudes quant à la capacité des règles à résister à une contestation juridique ont été alimentées par une décision de la Cour suprême de 2022 limitant le pouvoir de l'Agence pour la protection de l'environnement de réglementer les émissions. Encouragés par une magistrature plus conservatrice et sceptique à l'égard des excès de la réglementation, les groupes d'entreprises se montrent également de plus en plus audacieux dans leurs actions en justice contre les règles de l'agence. (Reportage de Douglas Gillison à Washington, complété par Christine Prentice et Isla Binnie à New York et Ross Kerber à Boston, sous la direction de Michelle Price et Matthew Lewis)