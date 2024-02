Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a publiquement contesté mercredi la position de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, selon laquelle il serait légal de monétiser quelque 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés, révélant ainsi de profondes divergences entre les pays du Groupe des Sept (G7).

M. Le Maire, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion des responsables financiers du G7, a rejeté catégoriquement la position américaine et a déclaré que la France était convaincue qu'il n'existait pas de base suffisante en droit international pour aller de l'avant et qu'il fallait poursuivre les travaux.

Il a ajouté que toute initiative de ce type devrait être pleinement étayée par le droit international et nécessiterait le soutien de tous les membres du groupe des 20 grandes économies, qui comprend la Russie, la Chine et d'autres pays qui ont critiqué les États-Unis.

Depuis un an, les responsables du G7 s'efforcent de trouver un accord sur le sort à réserver aux actifs souverains russes immobilisés après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, et les dirigeants du G7 ont demandé que des solutions soient trouvées d'ici au mois de juin.

Leur débat cette semaine en marge d'une réunion des ministres des finances des principales économies mondiales du G20 à Sao Paulo a montré qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir.

Mme Yellen a déclaré aux journalistes mardi qu'il existait "de solides arguments juridiques, économiques et moraux internationaux" en faveur de la valorisation des actifs russes, que ce soit en les saisissant purement et simplement ou en les utilisant comme garantie, et elle a ajouté que la "théorie des contre-mesures" justifiait une telle action en vertu du droit international.

Mme Yellen a souligné qu'il était urgent d'aller de l'avant pour aider l'Ukraine, qui a essuyé des revers militaires dans la bataille qu'elle mène depuis deux ans contre l'invasion russe.

M. Le Maire, interrogé spécifiquement sur la théorie des contre-mesures, a déclaré qu'il n'était pas d'accord.

"Nous ne pensons pas que cette base juridique soit suffisante", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de l'État de droit et d'un large consensus international pour trouver une solution.

"Cette base juridique doit être acceptée non seulement par les pays européens, non seulement par les pays du G7, mais par tous les États membres de la communauté mondiale, et je veux dire par tous les États membres du G20. Nous ne devrions pas ajouter une quelconque division entre les pays du G20", a-t-il déclaré.

La Russie a menacé de prendre d'importantes mesures de rétorsion si l'Occident procédait à la saisie des actifs.

M. Le Maire a fait valoir que l'utilisation par l'Union européenne des bénéfices exceptionnels tirés des avoirs gelés constituait déjà une avancée significative, un point de vue partagé par le ministre allemand des finances, Christian Lindner.

M. Lindner a déclaré aux journalistes qu'il était favorable à l'utilisation des intérêts accumulés sur les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre Moscou, estimant qu'il s'agissait d'une "mesure réaliste, juridiquement sûre et pouvant être mise en œuvre rapidement".

Washington soutient l'idée d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels, mais soutient qu'une action plus importante est justifiée, compte tenu de la nature flagrante de l'invasion russe.

Le Canada a convenu de la nécessité urgente de confisquer les avoirs souverains russes gelés pour aider l'Ukraine, a déclaré mardi la ministre des finances, Chrystia Freeland.

Mme Freeland a indiqué qu'elle avait eu une longue conversation avec Mme Yellen au cours du week-end à ce sujet, ajoutant : "Elle et moi sommes d'accord à 100 %".

La question a pris de l'importance depuis que la Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les républicains, a bloqué l'octroi d'une aide supplémentaire de 61 milliards de dollars à l'Ukraine.

Toutefois, selon les experts, il faudra peut-être un an ou plus pour valoriser les actifs. La plupart des pays qui détiennent des actifs russes, si ce n'est tous, devraient adopter une législation nationale pour rendre ces actions possibles.

Mardi, Mme Yellen a reconnu qu'il y avait des risques, mais elle a minimisé les inquiétudes exprimées par certains Européens, qui craignent que la saisie des actifs russes ne compromette le rôle du dollar américain, de l'euro ou du yen japonais en tant qu'importantes monnaies de réserve au niveau mondial.