L'une des deux chaînes de télévision néo-zélandaises à accès libre a annoncé mercredi qu'elle proposait de fermer sa salle de rédaction, ses journaux télévisés et son site internet à partir du 30 juin, ce qui entraînerait la perte de 200 emplois dans le secteur des médias.

Warner Bros Discovery, qui possède le service d'information Newshub diffusé sur la chaîne de télévision Three, a déclaré dans un communiqué qu'elle devait réduire davantage ses coûts et que cela impliquait des changements majeurs, notamment la fermeture prévue de la salle de rédaction.

Selon la loi néo-zélandaise, un projet de restructuration ou de licenciement doit faire l'objet d'une consultation avant qu'une décision finale puisse être annoncée. La décision finale est attendue pour le début du mois d'avril.

Si elle est mise en œuvre, la fermeture mettra fin à 35 ans de diffusion d'informations sur le réseau Three et laissera TVNZ, qui appartient à l'État mais est indépendante sur le plan éditorial, comme producteur dominant d'informations télévisées sur le marché néo-zélandais.

"La diffusion en clair et l'information sont des activités coûteuses à gérer. Tout simplement, les vents contraires de l'économie font que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous", a déclaré Glen Kyne, vice-président principal de Warner Bros Discovery en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il a ajouté qu'il savait que Newshub était un "élément crucial du fonctionnement du secteur des médias en Nouvelle-Zélande".

"Les changements proposés seront difficiles à mettre en œuvre, mais nous pensons qu'ils sont nécessaires", a déclaré M. Kyne.

Newshub a indiqué sur son site web que 200 journalistes, producteurs, rédacteurs en chef, caméramans et personnel associé pourraient perdre leur emploi.

Warner Bros Discovery a déclaré qu'il prévoyait de continuer à exploiter la plateforme numérique ThreeNow et la chaîne Three, qui diffuseront des programmes issus de la vaste bibliothèque de la chaîne et des programmes locaux lorsque des financements pourront être obtenus.