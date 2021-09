503 Backend fetch failed Error 503 Backend fetch failed Backend fetch failed Guru Meditation: XID: 456589493 Varnish cache server HeadHunter Group PLC : Bon timing pour accompagner la tendance 30/09/2021 | 08:45 Nicolas Aleksy 30/09/2021 | 08:45 achat En attente

Cours d'entrée : 48.34$ | Objectif : 56.21$ | Stop : 43.27$ | Potentiel : 16.28% HeadHunter Group PLC dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 56.21 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 0.63 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Sous-secteur Potails d'emplois en ligne Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HEADHUNTER GROUP PLC 59.80% 2 448 SEEK LIMITED 8.66% 7 885 DIP CORPORATION 47.29% 2 007 EN-JAPAN INC. 27.35% 1 579 MEDLEY, INC. -10.68% 1 166 TONGDAO LIEPIN GROUP -39.83% 755 I-PLUG, INC. 0.00% 174

Données financières RUB USD EUR CA 2021 14 255 M 196 M 169 M Résultat net 2021 4 097 M 56,3 M 48,6 M Dette nette 2021 1 658 M 22,8 M 19,7 M PER 2021 45,6x Rendement 2021 1,84% Capitalisation 178 Mrd 2 448 M 2 111 M VE / CA 2021 12,6x VE / CA 2022 9,77x Nbr Employés 1 280 Flottant 16,1% Prochain événement sur HEADHUNTER GROUP PLC 03/12/21 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 3 516,54 RUB Objectif de cours Moyen 3 859,39 RUB Ecart / Objectif Moyen 9,75% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mikhail Aleksandrovich Zhukov Chief Executive Officer & Director Grigorii Moiseev Chief Financial Officer Dmitri Krukov Chairman Martin Robert Cocker Independent Director Morten Heuing Independent Non-Executive Director