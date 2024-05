(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Headlam Group PLC - Société de revêtements de sol basée à Birmingham - annonce une perte avant impôts "significative" au premier semestre en raison d'une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires pour les quatre mois se terminant le 30 avril est en baisse d'un peu plus de 12 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 12 % pour le Royaume-Uni et de 17 % pour l'Europe continentale. L'augmentation saisonnière attendue au printemps ne s'est pas produite, selon Headlam. Il ajoute : "À plus long terme, nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaires augmente : "À plus long terme, nous nous attendons à ce que notre marché se redresse et il n'y a pas de changement au potentiel indicatif de revenus à long terme du groupe de 900 millions à 1 milliard de livres sterling, tel que défini en mars 2024, qui, avec notre programme de transformation, devrait permettre au groupe de revenir à des niveaux historiques de rentabilité, et même de les dépasser.

EnSilica PLC - Concepteur de semi-conducteurs basé à Oxfordshire, en Angleterre - déclare avoir réalisé de "solides performances" au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mai. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 25 millions de livres sterling, contre 20,5 millions de livres sterling, et un bénéfice après impôt de 1,9 million de livres sterling, contre 1,8 million de livres sterling. L'entreprise ajoute : "Au cours du second semestre, la répartition des activités a changé : "Au cours du second semestre, la composition de l'activité a changé, reflétant le ralentissement de l'économie et l'impact que cela a eu sur le démarrage de nouveaux contrats d'approvisionnement qui devraient maintenant débuter au premier trimestre de l'exercice 25. À l'inverse, la société a réussi à mettre en place trois puces de clients ". L'article se poursuit : "EnSilica continue d'enregistrer des taux d'activité élevés et une forte demande pour ses services, bien que la société ait constaté une période de gestation plus longue pour les décisions d'investissement des clients au cours du deuxième semestre de l'exercice 24. Le conseil d'administration a le plaisir d'annoncer le maintien d'un solide portefeuille de commandes et d'opportunités de vente, qui dépasse actuellement les 500 millions de dollars. Confiant dans le fait que les recettes de l'exercice 2025 dépasseront les 30 millions de livres sterling.

Aterian PLC- exploration et développement axés sur les métaux critiques avec des actifs au Maroc et au Rwanda - La planification du programme de forage commence comme prévu au projet HCK au Rwanda. Le forage devrait commencer au début du troisième trimestre. L'actif "est géré" par Rio Tinto Mining & Exploration Ltd. Rio Tinto PLC a la possibilité d'investir 7,5 millions USD en deux étapes pour acquérir jusqu'à 75 % d'intérêts dans le projet HCK. Aterian indique que l'échantillonnage du sol est terminé et que les résultats sont en attente. Elle indique que 2 274 échantillons ont été prélevés au cours du premier trimestre. "Je suis très heureux de fournir cette mise à jour et de rendre compte des progrès significatifs réalisés par les différents chantiers menés sur le projet HCK par Rio Tinto. Ils ont jusqu'à présent couvert l'ensemble de la zone de licence avec de multiples méthodes géologiques et géophysiques, et les indications de l'analyse préliminaire sont très encourageantes. Au cours des prochains mois, les travaux préparatoires au forage commenceront, suivis des premiers trous forés sur le projet", déclare Charles Bray, président du conseil d'administration d'Aterian.

CleanTech Lithium PLC - Société chilienne d'exploration et de développement du lithium - annonce des "résultats très encourageants" du traitement de la saumure à l'usine pilote d'extraction directe du lithium de Laguna Verde au Chili. "L'usine pilote d'extraction directe du lithium a produit un éluat de haute qualité avec peu d'impuretés", indique CleanTech.

Touchstone Exploration Inc - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel active à Trinité-et-Tobago - Les ventes de pétrole et de gaz naturel au premier trimestre 2024 ont baissé de 20 % pour atteindre 16,6 millions USD, contre 20,8 millions USD l'année précédente. Bénéfice net de 3,6 millions d'USD après une perte de 21,2 millions d'USD. Touchstone ajoute : "Notre programme d'investissement 2024 progresse comme prévu, quatre des six puits du programme ayant été forés et tubés avec succès. La construction de routes et de pipelines pour raccorder nos deux puits de développement de Cascadura récemment forés à notre installation de gaz naturel progresse et nous prévoyons que l'infrastructure sera achevée avant la fin du troisième trimestre de 2024."

Capital Metals PLC - société d'exploration de sables minéraux axée sur des projets au Sri Lanka - déclare que le partenaire de coentreprise privilégié pour le projet Eastern Minerals au Sri Lanka est Sheffield Resources Ltd. Sheffield a bénéficié d'une période de co-exclusivité avec LB Group pour le droit d'acquérir jusqu'à 50 % des parts du projet. Capital Metals ajoute "La période de coexclusivité se terminera le 15 mai 2024 et Sheffield bénéficiera d'une exclusivité pour conclure les discussions et finaliser la documentation juridique déjà avancée avant la fin du mois de mai 2024."

Castillo Copper Ltd - société d'exploration du cuivre, avec des projets en Australie et en Zambie - Prévoit une campagne complète d'échantillonnage du sol sur son gisement Big One, dans le cadre du projet NWQ dans le Queensland, en Australie. Le président Ged Hall déclare : "Suite à notre examen stratégique des actifs en 2023, le nouveau conseil d'administration prévoit de développer pleinement le gisement Big One, en commençant par une campagne complète d'échantillonnage de surface au nord du corps minéralisé connu". Il note également que "le prix du cuivre est au milieu d'un cycle haussier important". Castillo ajoute : "La banque d'investissement Goldman Sachs a révisé ses prévisions antérieures concernant le prix des matières premières, désormais estimé à 12 000 USD [par tonne] en 2024, contre 10 000 USD.

Zephyr Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur le développement des ressources à partir d'opérations neutres en carbone dans la région des Montagnes Rocheuses en Amérique du Nord - déclare que les opérations sur le puits State 36-2 LNW-CC-R dans le bassin Paradox dans l'Utah progressent conformément aux attentes. La prochaine phase des travaux consistera à forer dans la formation Paradox.

Asiamet Resources Ltd - société d'exploration minière axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - Se félicite des "résultats positifs" des travaux d'optimisation du projet de lixiviation en tas de BKM en Indonésie. L'objectif de ces travaux était de réduire les coûts d'investissement initiaux du projet. L'installation de lixiviation en tas est le "plus gros poste de dépenses en capital de l'étude de faisabilité de 2023". Darryn McClelland, PDG, déclare : "L'impact complet de ce travail d'optimisation en termes de calendrier de construction et de coût d'investissement se répercutera sur la conception détaillée et l'ingénierie actuellement en cours pour BKM. Cela coïncide avec la nomination de Rexline Engineering et de BGRIMM Technologies pour les travaux de conception technique et, en fin de compte, les révisions de l'estimation des coûts d'investissement pour le projet BKM. La société se réjouit de fournir des mises à jour régulières sur les travaux en cours dès qu'elles seront disponibles".

Asian Energy Impact Trust PLC - société d'investissement axée sur les infrastructures énergétiques durables en Asie - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre de l'année en cours est tombée à 46,4 cents US, contre 49,3 cents l'année précédente. Les dividendes déclarés au cours de la période s'élèvent à 1,3 cents, contre 2,5 cents l'année précédente. Asian Energy Impact déclare : "Sous réserve de l'approbation par les actionnaires de la proposition de réalisation des actifs d'AEIT, l'objectif de la société sera de procéder à une réalisation ordonnée des actifs de la société de manière à atteindre un équilibre entre la maximisation de la valeur de ses investissements et le retour progressif des liquidités aux actionnaires en temps voulu." Les actions ont repris leur cours dès la publication des résultats.

abrdn Equity Income Trust PLC - Fonds basé à Londres investissant dans des sociétés cotées au Royaume-Uni - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, à la fin du semestre, tombe à 307,81 pence, contre 314,55 pence à la fin du mois de septembre. Les deux premiers dividendes intérimaires pour l'année s'élèvent à 11,4 pence au total, sans changement par rapport à l'année précédente. La présidente Sarika Patel commente : "La toile de fond géopolitique et macroéconomique a conduit à une période de performance volatile pour les actions britanniques. Bien que l'on s'attende de plus en plus à une baisse des taux d'intérêt en juin, nous pensons que toute diminution sera plus lente que les prévisions initiales des analystes. Dans ce contexte, le gestionnaire d'investissement reste concentré sur les entreprises qui ont la capacité de générer de la croissance et des flux de trésorerie importants qui peuvent ensuite être utilisés pour payer des dividendes durables."

Intuitive Investments Group PLC - investisseur dans les sciences de la vie et les technologies - La filiale Hui10 Inc. conclut un accord avec la plus grande société de voyage de Chine, Qunar. Hui10 "commencera à échanger des points contre des billets de loterie avec plus de 500 millions de clients à partir de la mi-juin 2024". Hui10 est une entreprise technologique qui participe à la transformation numérique du secteur chinois des loteries. Elle remporte également un contrat national avec China Communications Information Co pour la vente de cartes à gratter dans tous les taxis. En outre, Intuitive note que Hui10 est impliquée dans un pacte-cadre de coopération avec China Financial Certification Authority Co Ltd pour "concevoir un produit complet et des solutions techniques" pour les ventes de loterie sans papier.

Celadon Pharmaceuticals PLC - société pharmaceutique spécialisée dans le développement, la production et la vente de médicaments révolutionnaires à base de cannabis - La perte avant impôts en 2023 se réduit à 7,5 millions de livres sterling, contre 18,1 millions de livres sterling en 2022. Les recettes s'élèvent à 75 000 GBP, contre 24 000 GBP en 2022. L'entreprise ne comptabilise aucun coût de paiement fondé sur des actions pour l'acquisition inversée, contre 6,4 millions de livres sterling en 2022. En 2022, l'entreprise alors connue sous le nom de Summerway Capital PLC a scellé l'acquisition inversée de l'entreprise de cannabis médical Celadon. Pour l'avenir, Celadon déclare : "Bien que le marché britannique des médicaments à base de cannabis n'en soit qu'à ses débuts, certains signes indiquent qu'il commence à mûrir. Nous restons confiants dans les perspectives à moyen et long terme du secteur et dans les perspectives de Celadon au sein de ce marché. Le groupe a commencé à honorer ses accords de fourniture commerciale et plusieurs autres contrats avec des clients sont en cours de négociation, ce qui témoigne de la demande croissante et continue de produits à base de cannabis de haute qualité cultivés au Royaume-Uni."

Zytronic PLC - Fabricant de capteurs tactiles basé à Tyne & Wear, Angleterre - annonce que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars est tombé à 3,3 millions de livres sterling, contre 4,7 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que la perte avant impôts est passée de 897 000 livres sterling à 615 000 livres sterling. Le président Chris Potts commente : "Le conseil d'administration est prudemment encouragé par l'amélioration observée dans les prises de commandes du groupe au cours des derniers mois et par la progression des activités de développement commercial, qui sont maintenant fermement rétablies avec des clients et des partenaires montrant de l'intérêt pour nos solutions de produits innovants. Bien qu'il soit trop tôt pour parler d'une série de trimestres de reprise, il y a lieu d'être optimiste alors que nous entreprenons un processus formel d'examen des activités et des opérations, afin d'établir une meilleure orientation stratégique pour le groupe, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. L'un de nos principaux objectifs reste le retour à une génération de trésorerie positive et à la croissance à moyen terme".

FDM Group Holdings PLC - Fournisseur de services professionnels axés sur les technologies de l'information, basé à Londres - Dit que les résultats ont été conformes aux attentes du conseil d'administration au cours des quatre premiers mois de l'année. Les conditions de marché "plus molles" se sont poursuivies. David Lister, président du conseil d'administration, a déclaré : "Alors que les décisions de bon nombre de nos clients concernant le lancement de grands projets continuent d'être retardées ou reportées en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qui subsistent dans la plupart de nos régions, nous observons néanmoins les premiers signes d'amélioration dans certains domaines." Au 30 avril, le cabinet comptait 3 543 consultants affectés à des clients, soit une diminution de 26 % par rapport à l'année précédente. L'effectif du personnel interne à la fin du mois d'avril était inférieur de 20 % à celui de l'année précédente.

