Headlam Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société vend, commercialise, fournit et distribue des revêtements de sol et certains autres produits auxiliaires au Royaume-Uni et dans certains territoires d'Europe continentale. Sa clientèle se compose de détaillants indépendants et multiples, de petits et grands entrepreneurs et de constructeurs de maisons. La société fournit à ses clients un service de marché grâce à sa gamme de produits, ses connaissances approfondies, son commerce électronique, son soutien marketing, son service de livraison le lendemain à l'échelle nationale et son réseau de collecte dans les comptoirs commerciaux. Elle exploite environ 67 entreprises et marques commerciales au Royaume-Uni et en Europe continentale (France et Pays-Bas), qui s'appuient sur son réseau, ses ressources centrales et ses processus. La société possède un portefeuille de produits de marque propre. Ses filiales comprennent HFD Limited, MCD Group Limited, Headlam Holdings BV et Domus Group of Companies Limited.

Secteur Mobiliers de maison