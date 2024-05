(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Treatt PLC, en hausse de 6,6% à 504,05 pence, fourchette de 12 mois 370,00p-724,00p. Le fabricant d'extraits et d'ingrédients basé dans le Suffolk a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre clos le 31 mars a chuté de 5,1% à 72,1 millions de livres sterling, contre 76,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 7,9 %, passant de 6,6 millions de livres sterling à 7,1 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice par action augmente de 7,0 %, passant de 8,15 livres sterling à 8,72 livres sterling. Treatt déclare un dividende intérimaire augmenté de 2,60 pence contre 2,55 pence l'année précédente. Treatt continue de s'attendre à un bénéfice annuel conforme à ses attentes, et déclare qu'elle a pris un élan important pour le second semestre, avec un "carnet de commandes solide et un pipeline de ventes sain".

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

On the Beach Group PLC, baisse de 12% à 148,00p, fourchette de 12 mois 82,80p-178,00p. L'agence de voyage basée à Manchester a réalisé un bénéfice avant impôt de 600 000 GBP au cours du premier semestre, contre une perte de 5,9 millions de GBP un an plus tôt. La valeur totale des transactions de vacances réservées a augmenté de 22 %, passant de 491,7 millions de livres sterling à 597,8 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 11 %, passant de 72,9 millions de livres sterling à 80,8 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a presque doublé, passant de 4,2 millions de livres sterling à 8,1 millions de livres sterling. On The Beach affirme que les perspectives générales restent solides, soutenues "par une capacité aérienne supplémentaire de 7 % vers les destinations de loisirs balnéaires pour l'été 2024". En conséquence, la société est confiante dans la réalisation d'un bénéfice annuel conforme aux attentes du consensus. Le directeur général, Shaun Morton, déclare : "En ce qui concerne l'avenir, le TTV des commandes à terme pour l'été 2024 est actuellement supérieur de 22 % à celui de l'année dernière, ce qui, associé à notre dynamique commerciale continue depuis le semestre, signifie que nous sommes confiants dans la réalisation de notre plus grand été jamais réalisé."

----------

Headlam Group PLC, baisse de 11% à 156,75 pence, fourchette de 12 mois 156,75 pence-279,00 pence. La société de revêtements de sol basée à Birmingham déclare que le chiffre d'affaires pour les quatre mois au 30 avril est en baisse d'un peu plus de 12 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 12 % au Royaume-Uni et de 17 % en Europe continentale. La hausse saisonnière attendue au printemps ne s'est pas produite, et Headlam déclare que le marché global des revêtements de sol reste faible. Malgré une gestion rigoureuse des coûts, Headlam déclare une perte avant impôts de 10,6 millions de livres sterling pour la période. En conséquence, elle s'attend à annoncer une perte avant impôts "significative" pour le premier semestre sur la base d'une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires. L'entreprise ne prévoit pas de retour à la croissance du marché avant 2025 et s'attend à ce que le bénéfice annuel soit bien inférieur aux attentes actuelles du marché.

----------

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.