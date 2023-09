Exploration Headwater Inc. est une société d'exploitation de ressources basée au Canada qui se consacre à l'exploration, à la mise en valeur et à la production de pétrole et de gaz naturel au Canada. Les principales zones d'exploitation de la société sont Marten Hills et le champ McCully. Marten Hills est situé à environ 250 kilomètres (km) au nord d'Edmonton, en Alberta, dans la zone de Clearwater. Elle possède environ 270 sections de droits Clearwater. Le champ McCully est situé à environ 10 km au nord-est de Sussex, au Nouveau-Brunswick, dans la communauté agricole de Penobsquis. Elle possède et exploite une usine de traitement du gaz naturel, d'une capacité de traitement d'environ 35 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfpd), et une ligne de transport de 50 km reliée au pipeline Maritimes and Northeast. La société possède une production de pétrole, des réserves et des terrains dans la zone Clearwater dans la région de Marten Hills en Alberta ainsi qu'une production de gaz naturel à faible déclin et des réserves dans le champ McCully près de Sussex, au Nouveau-Brunswick.