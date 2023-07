Les administrateurs de Healius Limited ont annoncé la nomination du Dr Michael Stanford AM en tant qu'administrateur non exécutif indépendant de la société, avec effet au 1er septembre 2023. Michael Stanford AM est un directeur non exécutif expérimenté dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les soins aux personnes âgées et l'éducation. Son expérience englobe les entreprises cotées en bourse, les sociétés financées par des capitaux privés et les organisations à but non lucratif, ainsi que les relations avec les gouvernements fédéral et d'État. Après avoir commencé sa carrière comme médecin, Michael a progressé dans l'administration hospitalière et apporte plus de 20 ans d'expérience en tant que président-directeur général et directeur général de grandes organisations de soins de santé multi-campus et multi-services avec des zones d'opération nationales et internationales, y compris St John of God Health Care, Australian Hospital Care Ltd, North-Western Health.

North-Eastern Health Care Network et Austin & Repatriation Medical Centre. Le Dr Stanford est un ancien directeur non exécutif de Healthscope, Virtus Health et Australian Clinical Labs. Il est actuellement président de Diabetes Australia et de genU, un fournisseur de services d'aide aux personnes handicapées.

Il est également membre du conseil d'administration du Royal Australian College of General Practitioners. Le Dr Stanford est titulaire d'une licence de médecine et de chirurgie de l'université de Nouvelle-Galles du Sud et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Macquarie. Il est membre de l'Ordre d'Australie pour les services importants qu'il a rendus au secteur de la santé.