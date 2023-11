Healius Limited est une société de soins de santé basée en Australie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : la pathologie et l'imagerie. Le secteur de la pathologie est un fournisseur de services de pathologie, y compris de pathologie spécialisée et d'essais cliniques. Le secteur de l'imagerie est un fournisseur de services d'imagerie et de numérisation dans des sites d'imagerie autonomes, des hôpitaux et des centres médicaux. La société dispose d'un réseau de laboratoires de pathologie, de centres de collecte et de centres d'imagerie diagnostique. Elle fournit des services de diagnostic spécialisés aux consommateurs et à leurs praticiens référents. Les marques de la société comprennent Laverty Pathology, QML Pathology, Dorevitch Pathology, Western Diagnostic Pathology, Genomic Diagnostics, Abbott Pathology, IQ Pathology, Vetnostics, TML Vetnostics, Agilex Biolabs, Lumus Imaging, et d'autres. L'entreprise fournit des services de santé accessibles et efficaces, tout en favorisant la coordination et la continuité de soins de qualité pour les patients.

Secteur Installations et services en soins de santé