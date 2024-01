Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, anciennement Biostime International Holdings Ltd, est une société holding d'investissement principalement engagée dans la fabrication et la vente de produits nutritionnels pédiatriques de qualité supérieure. La société opère à travers cinq secteurs d'activité. Le secteur des préparations pour nourrissons est engagé dans la production de préparations pour nourrissons destinées aux enfants de moins de sept ans et de préparations lactées pour les femmes enceintes et allaitantes. Le segment des produits de nutrition et de soins pour adultes est engagé dans la production de vitamines, de suppléments de santé, de produits de soins de la peau et de produits de nutrition sportive pour adultes. Le segment des suppléments probiotiques est engagé dans la production de suppléments probiotiques. Le segment des aliments secs pour bébés et des suppléments nutritionnels est engagé dans la production d'aliments secs pour bébés fabriqués à partir d'aliments naturels, ainsi que de comprimés à mâcher de calcium de lait microencapsulés. Le segment des produits de soins pour bébés est engagé dans la production de produits de soins pour bébés.

Secteur Transformation des aliments