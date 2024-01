Health Catalyst, Inc. est un fournisseur de technologies et de services de données et d'analyse pour les organismes de santé. Les solutions de l'entreprise comprennent une plateforme de données basée sur le cloud, des applications analytiques logicielles et des capacités de services professionnels. La société opère à travers deux segments : Technologie et Services professionnels. Le segment Technologie comprend sa plateforme de données, ses applications analytiques et ses services d'assistance et se concentre principalement sur les contrats d'abonnement basés sur le cloud, les accords de licence basés sur le temps, et les frais de maintenance et d'assistance. Le segment des services professionnels est généralement la combinaison de services d'analyse, de mise en œuvre, de conseil stratégique, d'externalisation et d'amélioration pour fournir à ses clients les capacités de configurer et d'utiliser pleinement les avantages de ses offres technologiques. Ses clients sont principalement des prestataires de soins de santé.

Secteur Logiciels