Health Italia, chiffre d'affaires et Ebitda en légère hausse au premier trimestre

(Alliance News) - Health Italia Spa a annoncé jeudi que les revenus du premier trimestre ont légèrement augmenté pour atteindre 8,7 millions d'euros, contre 8,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La soceité a rapporté des contributions de 73% de la division Healthcare and Services, 24% de la division Medical Services, 2% de l'unité Nutraceutical & Cosmeceutical et 1% de l'unité Real Estate business.

L'Ebitda est resté pratiquement inchangé à 1,4 million d'euros - en hausse de 500 000 euros d'une année sur l'autre - car "l'excellente stratégie de maîtrise des coûts a permis d'améliorer la rentabilité d'environ 40 points de base".

Livia Foglia, PDG de Health Italia, a déclaré : "Dans la continuité des résultats obtenus en 2022, ce premier trimestre 2023 montre également des indicateurs économiques stables ou en croissance par rapport à l'année dernière. Nous sommes une entreprise solide qui continue de croître au sein d'un secteur, celui de la santé intégrative et du bien-être, en constante évolution et expansion et dans lequel nous visons à jouer un rôle de plus en plus important, grâce à notre approche innovante et à l'efficacité et la qualité des services que nous fournissons à nos clients ".

Les actions de Health Italia ont clôturé jeudi en hausse de 0,6 %, à 1,63 euro par action.

