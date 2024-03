Health Italia SpA est une société basée en Italie, engagée dans l'industrie des soins de santé. La société fournit des services médicaux, par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées. Health Italia SpA opère par le biais de plusieurs entités, dont Basis Cliniche Srl, qui est spécialisée dans la gestion de polycliniques et de laboratoires de centres dentaires ; Coopsalute SCpA, qui fournit des services de bien-être et de soins de santé par le biais d'un réseau de professionnels de la santé et de structures affiliées ; Scegliere Salute Srl, qui s'occupe de la recherche sur les cliniques de soins de santé ; Impresa Sanitaria Alfa 88 Srl, qui gère des cliniques et des maisons de soins infirmiers dans la municipalité de Rome, et Janua Broker SpA, qui est spécialisée dans le secteur des soins de santé.

Secteur Système de soins de santé