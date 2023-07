(Alliance News) - Health Italia Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son plan d'affaires 2023-2026, prévoyant des revenus compris entre 50,0 et 52,0 millions d'euros à la fin du plan.

L'EBITDA est estimé entre 12,0 et 14,0 millions d'euros et la position financière nette entre 15,0 et 16,0 millions d'euros.

Le plan s'appuie sur quatre moteurs de croissance stratégiques qui tiennent compte du contexte actuel du marché, des développements technologiques et des opportunités que la situation socio-économique et démographique de l'Italie fera émerger à court et moyen terme dans le secteur de la santé du pays.

Dans cette perspective de croissance, le plan d'affaires 2023-2026 prévoit une optimisation de tous les indicateurs financiers et économiques et la consolidation d'une structure financière solide, ce qui permettrait une politique de dividendes alignée sur la croissance du groupe.

Les hypothèses et les objectifs stratégiques du plan industriel visent à se concentrer davantage sur le cœur de métier de l'entreprise : la croissance et la consolidation des segments des soins de santé, des services et du bien-être. Le développement de la télémédecine et des services fournis par les établissements de santé aux usagers est également d'une importance stratégique, un secteur dans lequel l'acquisition de nouvelles parts de marché renforcera la position du groupe.

"La croissance organique de l'activité principale sera rendue possible avant tout par la consolidation du modèle de distribution multicanal et la mise en œuvre du canal en ligne, ainsi que par le développement des nouvelles plateformes informatiques innovantes du groupe, qui permettront d'optimiser les processus internes et, par conséquent, d'obtenir de meilleurs résultats en termes d'efficacité des services fournis et d'expérience client", a expliqué la société.

Grâce à ces initiatives, le groupe entend atteindre un nombre croissant de clients, en leur fournissant des solutions personnalisées et accessibles.

Livia Foglia, PDG de Health Italia, a déclaré : "Avec l'approbation du plan d'entreprise 2023-2026, nous nous projetons dans un avenir de grandes opportunités de croissance, qui, grâce à la performance positive de tous les indicateurs économiques au cours des dernières années, a conduit à une révision de la consolidation des lignes de base. Health Italia, en effet, renforcera son orientation stratégique en se concentrant sur les divisions Healthcare and Services et Medical services, en déconsolidant les activités des divisions Nutraceuticals et Real Estate".

"Cette décision stratégique vise à maximiser les opportunités de croissance et à garantir l'efficacité opérationnelle dans le secteur de la santé, qui représente le cœur de métier de l'entreprise, y compris à travers le vecteur de la télémédecine. Tout cela, en accord avec les politiques ESG de l'entreprise, qui jouent un rôle central dans la planification et les opérations".

L'action Healt Italia a clôturé jeudi en hausse de 0,9 pour cent à 1,73 EUR par action.

