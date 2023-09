HealthCare Global Enterprises Limited s'occupe de la gestion d'hôpitaux pour cancéreux, de centres de cancérologie et de services de diagnostic médical, y compris des tests scientifiques et des services de conseil dans le secteur pharmaceutique et médical. La société s'occupe de la vente au détail de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques et d'articles de toilette. Elle exploite un réseau de soins contre le cancer sous la marque HCG. Elle gère des cliniques de traitement de l'infertilité offrant des services de procréation assistée sous la marque Milann. La société gère huit centres de fertilité Milann, qui fournissent des services de médecine de la reproduction, y compris la reproduction assistée, l'endoscopie gynécologique et la préservation de la fertilité, et suivent une approche multidisciplinaire et technologique du diagnostic et du traitement. Les centres de fertilité de Milann proposent également des programmes de formation pour les spécialistes de la fertilité et les embryologistes. Sous la marque Triesta, il fournit des services de laboratoire clinique de référence avec une spécialisation en oncologie.

Secteur Installations et services en soins de santé