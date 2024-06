Healthcare Integrated Technologies, Inc. est une société spécialisée dans les technologies de la santé. La société crée un éventail diversifié de solutions technologiques pour la santé afin d'intégrer et d'automatiser les espaces de soins continus, de soins à domicile et de soins de santé professionnels. Son premier produit, SafeSpace with Artificial Intelligence (AI) Vision, est une solution de détection des chutes en milieu ambiant conçue pour les communautés de soins continus et l'utilisation à domicile. SafeSpace comprend des dispositifs matériels utilisant des capteurs rouges, verts et bleus (RVB), des radars et d'autres technologies de détection, associés à un logiciel développé en interne pour surveiller une personne à distance. Dans les communautés de soins continus, SafeSpace détecte les chutes des résidents et génère des alertes vers un tableau de bord intelligent et centralisé sans l'utilisation d'appareils portables ni aucune action de la part du résident. À domicile, SafeSpace détecte les chutes et envoie des alertes directement aux personnes désignées. En plus de son offre de produits, la société développe également une application de services de soins de santé à domicile.

Secteur Equipements et pièces électroniques