Healthcare Realty Trust Inc, anciennement Healthcare Trust of America Inc, est une société d'investissement immobilier. La société possède, loue, gère, acquiert, finance, développe et redéveloppe des biens immobiliers associés principalement à la prestation de services de soins de santé ambulatoires dans l'ensemble des États-Unis. Le portefeuille de la société comprend le Pomerado Outpatient Pavilion, le Porter Adventist Mob Portfolio, le Taj Mahal Medical Center, le Penrose Pavilion, Church Street Mobs, Parkway Professional Mob I et II, Clearview Mob I et Mob II et le Highmark Medical Center. La société a investi dans plus de 727 propriétés immobilières totalisant environ 44 millions de pieds carrés et fournit des services de location et de gestion de propriétés pour plus de 30 millions de pieds carrés dans tout le pays. La société loue et gère également environ 33 millions de pieds carrés de propriétés médicales.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé