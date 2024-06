Healthcare Realty Trust Incorporated est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée et auto-administrée qui possède et exploite des bâtiments médicaux ambulatoires principalement situés autour des campus hospitaliers. La société développe son portefeuille de manière sélective par l'acquisition et le développement de biens immobiliers. Son portefeuille comprend près de 700 propriétés totalisant plus de 40 millions de pieds carrés, concentrées sur 15 marchés en croissance. La société offre un large éventail de services intégrés, notamment la location, la gestion, l'acquisition, le financement, le développement et le redéveloppement de ces biens. Elle se concentre sur les installations principalement situées sur ou à proximité des campus des hôpitaux de soins aigus associés à des systèmes de santé. Les biens immobiliers de la société se situent sur des marchés à forte croissance, avec un large éventail de locataires comprenant plus de 30 spécialités médicales, ainsi que des centres de chirurgie, d'imagerie, de cancérologie et de diagnostic. Le portefeuille immobilier de la société est loué à une base de locataires diversifiée.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé