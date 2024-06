Healthcare Realty Trust Incorporated a annoncé la nomination de Thomas N. Bohjalian à son conseil d'administration, à compter du 25 juin 2024. M. Bohjalian, que le conseil d'administration a jugé indépendant, a également été nommé au comité de répartition du capital nouvellement créé par le conseil d'administration. M. Bohjalian apporte à Healthcare Realty plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier et la finance.

Depuis décembre 2021, il est membre du conseil d'administration d'Apartment Income REIT Corporation, où il siège aux comités d'audit, de rémunération et de ressources humaines, et de gouvernance et de responsabilité d'entreprise. M. Bohjalian est également actuellement conseiller principal en immobilier auprès de BeyondView, qui fournit des logiciels de visualisation interactive pour l'immobilier et d'autres secteurs. Auparavant, M. Bohjalian a passé 20 ans chez Cohen & Steers, où il était vice-président exécutif, gestionnaire de portefeuille principal et responsable des services immobiliers et de négociation aux États-Unis. Il était chargé des décisions d'investissement pour 40 milliards de dollars d'actifs de la société et de la définition de l'orientation stratégique et des objectifs des fonds d'investissement immobilier de la société.

M. Bohjalian est analyste financier agréé, membre de la New York Society of Security Analysts et diplômé de la Northeastern University, où il a obtenu une licence en administration des affaires et un MBA.