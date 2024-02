Healthcare Services Group, Inc. fournit des services de gestion, d'administration et d'exploitation aux départements d'entretien ménager, de blanchisserie, de linge, d'entretien des installations et de services diététiques des établissements de soins de santé, notamment des maisons de retraite, des complexes de retraite, des centres de réadaptation et des hôpitaux situés dans tous les États-Unis. Elle opère à travers deux segments : les services d'entretien ménager, de blanchisserie, de linge et autres (Housekeeping), et les services du département diététique (Dietary). Son service d'entretien ménager implique la gestion du service d'entretien ménager d'un client, qui est responsable du nettoyage, de la désinfection et de l'assainissement des chambres des résidents et des zones communes des établissements d'un client, ainsi que du blanchiment et du traitement du linge de lit. Son secteur Diététique consiste à gérer le service diététique des clients, qui est responsable de l'achat des aliments, de la préparation des repas et de la fourniture de services de diététiciens professionnels, y compris l'élaboration de menus qui répondent aux besoins diététiques des résidents.

