HealthEquity, Inc. fournit des services technologiques qui aident les consommateurs à prendre des décisions en matière d'épargne et de dépenses de santé. La société utilise sa technologie pour gérer les comptes d'épargne santé (HSA) et autres avantages sociaux offerts par les employeurs, y compris les comptes de dépenses flexibles et les accords de remboursement des frais de santé (FSA et HRA), ainsi que pour administrer la loi COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act), les avantages sociaux pour les navetteurs et d'autres avantages. Elle offre à tous ses membres une plateforme d'investissement de fonds communs de placement et l'accès à un service de conseil en investissement automatisé en ligne uniquement. Elle propose plusieurs plateformes basées sur le cloud, auxquelles ses membres accèdent en ligne via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile, grâce auxquelles les individus peuvent prendre des décisions en matière d'épargne et de dépenses de santé, payer des factures de soins de santé, comparer les options et les prix des traitements, recevoir des informations personnalisées sur les prestations et les cliniques, gagner des primes de bien-être, faire fructifier leur épargne et faire des choix d'investissement.

Secteur Logiciels