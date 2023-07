Healthier Choices Management Corp. est une société holding. La société se concentre sur la fourniture de nutrition et d'autres alternatives de style de vie. Les segments de la société comprennent les magasins de détail de produits naturels et biologiques (Grocery) et les produits de vapotage (Vapor). Par l'intermédiaire de sa filiale HCMC Intellectual Property Holdings, LLC, elle gère son portefeuille de propriété intellectuelle. Elle exploite également Ada's Natural Market, Paradise Health & Nutrition, Mother Earth's Storehouse et Greens Natural Foods. Ada's Natural Market est une épicerie naturelle et biologique qui propose des produits frais, des produits en vrac, des vitamines et des suppléments, des produits d'épicerie emballés, de la viande et des fruits de mer, de la charcuterie, des produits de boulangerie, des produits laitiers, des produits surgelés, des produits de santé et de beauté et des articles ménagers naturels. Paradise Health & Nutrition possède trois magasins qui proposent également des produits frais, des produits en vrac, des vitamines et des compléments alimentaires, des produits d'épicerie emballés, de la viande et des fruits de mer, de la charcuterie, des produits de boulangerie, des produits laitiers, des produits surgelés, des produits de santé et de beauté et des articles ménagers naturels.

Secteur Sociétés holdings