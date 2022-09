Le Premier ministre indien Modi inaugure une avenue coloniale réaménagée

Modi, qui vise un troisième mandat lors d'une élection générale prévue en 2024, veut "éliminer toute trace d'esprit colonial" avec le réaménagement du Central Vista - une zone s'étendant sur environ deux miles qui a été construite sous la domination britannique pour marquer l'établissement d'une nouvelle capitale en Inde dans les années 1920.

Elle abrite les points de repère les plus emblématiques de l'Inde, notamment le Parlement, le palais présidentiel et le monument aux morts de l'India Gate, ainsi que certains des plus grands espaces verts de cette ville d'environ 20 millions d'habitants.

"En cette 75e année d'indépendance, le pays a trouvé une nouvelle inspiration", a déclaré Modi dans un discours prononcé à l'India Gate jeudi. "Un symbole de l'esclavage, le Kingsway, ou Rajpath, est devenu de l'histoire ancienne à partir d'aujourd'hui".

Les plans de réaménagement du Central Vista comprennent la construction d'une nouvelle maison du Parlement et le regroupement de tous les ministères fédéraux dans la zone de l'enceinte, ce qui a suscité des objections de la part des défenseurs de la nature qui estiment que cela oblitérera l'histoire et le caractère de la zone.

Toutefois, l'architecte du projet, Bimal Patel, a déclaré, dans une interview accordée à The Indian Express en 2020, que le réaménagement ne rompt pas avec le passé. (https://bit.ly/3cXCN0Q)

"Ce que nous essayons de faire, c'est de respecter l'histoire, peut-être même de renforcer l'intention originale en utilisant l'architecture pour renforcer le schéma original", avait déclaré Patel.

Sa société HCP Design, Planning and Management Pvt Ltd n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters.

Jeudi, Modi a inauguré le "Rajpath" réaménagé - un boulevard au centre de l'enceinte qui est utilisé pour les défilés militaires cérémoniels - désormais rebaptisé "Kartavya Path", ou chemin du devoir, ainsi qu'une statue du combattant de la liberté Subhas Chandra Bose.

"Kartavya Path présentera des paysages embellis, des pelouses avec des allées, des espaces verts supplémentaires, des canaux remis à neuf, de nouveaux blocs d'agréments, une signalisation améliorée et des kiosques de vente", selon un communiqué du gouvernement.

Le gouvernement prévoit d'achever le projet de réaménagement de Central Vista d'ici 2024.