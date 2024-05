HEALWELL AI Inc. est une société de technologie de la santé qui se concentre sur l'intelligence artificielle (IA) et la science des données pour les soins préventifs. La société est engagée dans le développement et l'acquisition de technologies et de capacités en sciences cliniques. Ses sources d'informations cliniques comprennent l'accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) et des cliniciens, la recherche et les essais cliniques, les informations de laboratoire et de diagnostic, et les données semi-structurées. Elle offre une gamme d'informations cliniques aux entreprises des sciences de la vie, aux entreprises de médecine de précision, aux entreprises pharmaceutiques et aux entreprises de dispositifs médicaux. Elle se concentre également sur l'identification des patients éligibles pour des médicaments et des interventions approuvés grâce à son système d'IA, DARWEN. Elle propose Intrahealth, une plateforme avancée de gestion des HER basée sur un logiciel en tant que service pour les petites et moyennes entreprises de soins de santé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La plateforme répond aux exigences des clients, qu'il s'agisse d'un simple cabinet médical ou d'un établissement de santé comptant plusieurs milliers d'utilisateurs.

Secteur Installations et services en soins de santé