Heartfield Mining Corp. est une société canadienne. Les principales activités de la société comprennent l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. La propriété Porter, d'une superficie de 2 422,14 hectares, est située à 30 kilomètres à l'ouest de Port Alberni, en Colombie-Britannique. La veine Apex est située sur le claim El Medio. La veine Apex contient des minéraux à haute teneur en or, cuivre et zinc dans des échantillons de roches provenant de trois zones sur une distance de 275 mètres.

Secteur Or