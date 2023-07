Heartfield Mining Corp. est une société canadienne. La principale activité de la société est l'exploration de ressources minérales sur sa propriété Porter (la propriété), qui en est au stade de l'exploration. Ses principaux produits en cours d'exploration sont l'or et l'argent. La propriété consiste en cinq titres miniers non arpentés d'une superficie totale de 2 422,14 hectares, situés dans la division Alberni de la Colombie-Britannique. L'accès à la propriété Porter se fait à partir de Nanaimo par l'autoroute 19 et l'autoroute 4 jusqu'à Port Alberni, puis 30 km à l'ouest sur l'autoroute 4 à partir de Port Alberni.

Secteur Or