Heartland BancCorp est une société holding financière. L'activité principale de la société est la propriété et la gestion de ses filiales, Heartland Bank (la Banque) et TransCounty Title Agency, LLC. La Banque est principalement engagée dans la fourniture d'une gamme complète de services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises dans le centre de l'Ohio et le nord du Kentucky. La banque exploite environ 19 bureaux à service complet situés dans les comtés de Fairfield, Franklin et Licking dans le centre de l'Ohio et dans les comtés de Boone, Campbell et Kenton dans le nord du Kentucky. Elle propose des services et des produits de banque personnelle, de banque d'affaires et de prêt. L'offre de services bancaires aux particuliers comprend les chèques, l'épargne, les services bancaires en ligne, le portefeuille mobile, le centre de tarification, les cartes de débit et de crédit, ainsi que d'autres produits et services. Les services bancaires aux entreprises comprennent les chèques, l'épargne, la gestion de trésorerie, les produits et services et le centre de tarification. Les solutions de prêt comprennent les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les prêts aux entreprises, les prêts aux agro-industries et autres.