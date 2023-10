Heartland Express, Inc. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans le transport de lots complets sur courtes, moyennes et longues distances et dans la fourniture de services de transport. Elle fournit des services de transport de lots complets aux États-Unis, au Mexique et dans certaines régions du Canada. Ces services de transport de lots complets sont principalement des services de transport basés sur les actifs sur le marché du transport de lots complets de fourgonnettes sèches, et elle propose également des services de transport de lots complets à température contrôlée et des services logistiques au Mexique. Ses principaux clients sont les détaillants, les fabricants et les transporteurs de colis. Ses tracteurs routiers sont équipés de systèmes de communication mobiles. Elle exploite environ 33 terminaux aux États-Unis et un au Mexique. Les filiales de la société comprennent Heartland Express, Inc. de l'Iowa, Heartland Express Services, Inc, Heartland Express Maintenance Services, Inc, Midwest Holding Group, LLC, Millis Transfer, LLC, Smith Transport, Inc, Smith Trucking, Inc. et d'autres.

Secteur Frêt au sol et logistique